Reggina: il tecnico Inzaghi attende notizie dall’infermeria

Non è un buon momento per la Reggina. Lo dicono i numeri impietosi di questo girone di ritorno dove su otto gare giocate, solo due sono state le vittorie e addirittura sei le sconfitte. Un percorso inverso rispetto a quanto accaduto in occasione dell’andata quando la squadra volava stazionando nella parte altissima della classifica, l’entusiasmo della piazza era elevato e tutto lasciava pensare ad una stagione esaltante. Il meccanismo si è inceppato, prima sono arrivate le battute d’arresto giocando un buon calcio, adesso si aggiungono anche le prestazioni poco brillanti.

Aggiornamenti sugli infortunati

Ma come spesso accade in queste situazioni, i guai non arrivano mai da soli ed ecco che alle problematiche legate ai risultati, si aggiungono anche gli infortuni. Camporese dopo qualche mese si è rivisto a Cosenza, Gagliolo dovrebbe rientrare, si spera, con il Parma, ancora fuori Ricci. E dall’infermeria mister Inzaghi attende notizie riguardo altri due calciatori. Uno è Di Chiara, non convocato per la sfida del S. Vito-Marulla per un affaticamento muscolare, dovrebbe tornare a disposizione, mentre pur essendo meno serio del previsto, l’infortunio muscolare occorso ad Hernani, potrebbe impedirgli di essere a disposizione sabato al Granillo.