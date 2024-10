Reggina-Pisa: la probabile formazione amaranto. Diversi dubbi per Inzaghi

Tra poche ore Reggina al Granillo per ospitare il Pisa e soprattutto tornare alla vittoria. Per stessa ammissione di mister Inzaghi è necessario limitare o addirittura riuscire ad eliminare totalmente tutti quegli errori che stanno caratterizzando questa parte di campionato ed anche per questo motivo il tecnico ha qualche dubbio sull’undici iniziale.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Contini, Pierozzi, Cionek, Gagliolo (Terranova), Di Chiara; Crisetig, Fabbian, Hernani (Liotti); Canotto, Menez (Gori), Rivas. All. Inzaghi