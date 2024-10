Reggina: molte scelte dipenderanno dal recupero di Porcino

Mister Pergolizzi sa bene di giocarsi moltissimo in quei tre giorni in cui affronterà di seguito prima il Siracusa in trasferta e dopo l’Acireale, seppur con quest’ultimo per soli quarantacinque minuti e con gli ospiti in vantaggio di un gol.

Qualche giorno addietro scrivevamo stop agli esperimenti in riferimento alle diverse formazioni schierate fino a oggi e al cambiamento continuo di modulo tattico. Non ci sono margini di errore, non più, quindi in campo chi sta meglio e chi corre perchè non vogliamo neppure ipotizzare un passo falso contro una diretta concorrente così come già accaduto con la Scafatese e dopo il mezzo scivolone al Granillo, speriamo recuperabile, con l’Acireale.

Si stanno valutando le condizioni fisiche di Porcino, fermo da qualche settimana per un problema muscolare ma in recupero. Il giocatore ce la sta mettendo tutta per riuscire a essere disponibile, gli ultimi giorni saranno importanti per la decisione definitiva.