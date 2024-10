Reggina, Porcino pronto a varcare lo Stretto?

Fase calda, anzi caldissima del calciomercato. Come spesso accade è l’ultima settimana a tracciare il momento decisivo per ogni società e, ovviamente, questo vale anche per la Reggina.

Una fase, superata, che aveva segnato un periodo di stallo per quello che riguardava soprattutto i movimenti in uscita e che adesso pare si sia definitivamente sbloccata. Via libera a coloro che non hanno lasciato alcun segno nel proprio percorso come Tazza e Di Livio, i saluti a De Francesco e Maesano, le complicate posizioni riguardanti Mezavilla e Di Filippo, fuori dai programmi tecnici con il primo addirittura legato contrattualmente alla società amaranto da un biennale.

E poi Toti Porcino. La sua storia in amaranto ha avuto una conclusione amara che probabilmente nessuno si aspettava. Da elemento imprescindibile e calciatore al centro del progetto, da uomo derby e vicecapitano alla tribuna per mancata convocazione, in occasione della sfida contro la Paganese.

Le richieste per l’esterno non mancano, dalla serie B, tantissime dalla C. Sarà una decisione, la sua, legata ad una serie di valutazioni che riguarderanno le prospettive di carriera e le ambizioni delle varie società. Andando nel dettaglio, esistono come diciamo da tempo, interessamenti forti soprattutto di tre società come il Catanzaro, il Pisa ed il Catania. Tutte con proposte contrattuali che comprendono i cinque mesi a conclusione di questa stagione e la prosecuzione del rapporto anche per quella prossima.

Porcino ne discute da giorni con il proprio procuratore Larosa e da quello che filtra pare sia parecchio allettato dalla proposta dei rossoazzurri, oggi in corsa per la conquista del primo posto.

