Reggina-Pordenone: la probabile formazione amaranto. C’è qualche rientro

In serie B al momento sembra staccarsi il gruppo delle tre che attualmente occupano la zona riguardante la retrocessione diretta. Tutto aperto e nessuno molla, invece, in quella che rappresenta le possibili partecipanti ai play out con vittorie pesanti come quella della Cremonese a Brescia e sorprendenti come quella della Reggiana con il Cittadella. Questo costringerà oggi la Reggina a dover fare risultato pieno contro il Pordenone. Recuperati quasi tutti gli effettivi, mister Baroni dovrebbe schierare questa formazione:

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas, Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara (Liotti); Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez, Montalto. All. Baroni