Reggina: quattro portieri Under e la questione Martinez non risolta

Le operazioni in entrata della Reggina dovrebbero concludersi con l’ufficializzazione del portiere greco 2006 Vangelis Katsaros. Sarà il quarto Under a disposizione di mister Pergolizzi che adesso per la difesa della porta amaranto si ritrova quattro giovani calciatori, secondo quella che è una regola non scritta ma che spesso vede le squadre costruite per vincere il campionato puntare appunto sugli Under. Una scelta che inizialmente aveva dato l’idea di poter essere diversa o comunque prevedere una alternanza con l’Over. In sede di presentazione ufficiale a Palazzo San Giorgio, il tecnico aveva parlato di obiettivi di gruppo e quindi nessun personalismo, concetto ribadito con forza che sembrava avere già in quel momento un riferimento preciso.

E probabilmente è proprio questo l’aspetto che ha portato l’allenatore della Reggina a mettere da parte Martinez e quindi puntare solo ed esclusivamente sui giovani, dopo una discussione nel corso di uno dei test pre campionato. Quattro quelli a disposizione, i 2004 Lumia e Roman Lazar, i 2006 Druetto e Katsaros, fermo restando che la questione Martinez rimane aperta. L’estremo difensore continua ad allenarsi a parte, sembrerebbe fuori dai giochi, ma nel caso in cui non dovesse trovare una nuova sistemazione, rimarrebbe a libro paga della società. Sul numero di portieri in organico (4), tecnico e dirigenti immaginiamo abbiano fatto le loro valutazioni.