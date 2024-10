Reggina, Praticò e Branca: “Tutti uniti, ripartiamo”

Giornata di presentazioni e …di campionato, domenica intensa per una Reggina che nell’arco di poche ore vedrà chiudersi una pagina ed aprirsi una nuova. Oltre al nuovo direttore sportivo Massimo Taibi, presentato anche Giusva Branca, club manager con delega alla comunicazione. Anche in questo caso si tratta di un ritorno in amaranto.

Il presidente Praticò ha spiegato i motivi delle due scelte: “La firma ufficiale con entrambi è arrivata ieri sera. Taibi torna in amaranto con grande voglia ed entusiasmo, la stessa che lo ha portato a rilasciare alcune dichiarazioni prima ancora della firma. E’ un professionista valido, scelto tra diversi candidati. Aveva altre proposte ma ha scelto la Reggina, fattore indicativo che fa capire quanto sono grandi le sue motivazioni. Adesso avrà modo di valutare l’organico, assieme al suo collaboratore, il signor Mercurio. Oggi presentiamo anche il nuovo club manager Giusva Branca, esperto giornalista e di comunicazione, con il quale in passato ci sono state divergenze di opinione. Con lui sono sicuro che la Reggina riuscirà ad avere un’immagine migliore, anche se nessuno in Italia può parlare male di questa società. Abbiamo dimostrato con i fatti, e sottolineo fatti, i risultati di questi tre anni. Adesso ripartiamo, con la speranza di poter fare il meglio possibile”.

Ex addetto stampa Reggina e presidente della Viola, Giusva Branca si presenta citando Rudi Garcia ai tempi della Roma: “Bisogna riportare la chiesa al centro del villaggio. Credo sia evidente cosa rappresenti la Reggina per la città, il legame è sempre stato intenso. Bisogna ritrovare quello spirito, quel senso di aggregazione, ed è questo l’obiettivo che mi propongo. I miei attacchi da giornalista alla Reggina nel corso della stagione? Sempre rivolti ai fatti, mai alle persone, è una distinzione fondamentale. Ci possono essere idee differenti, sempre nel rispetto delle persone. Ci siamo confrontati con il dirigente Giuseppe Praticò, abbiamo approfondito alcuni argomenti, da dentro ammetto che alcune critiche probabilmente erano esagerate. Nel corso di questi confronti, piano piano, è emersa la possibilità di lavorare insieme, con unità di intenti, per il bene della Reggina”.