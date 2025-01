Reggina: il Dg Praticò sul caso Renelus e l’attaccante da prendere

Lunga intervista quella realizzata dal DG della Reggina Giuseppe Praticò ai colleghi de ilreggino.it. Di seguito i passaggi che riguardano l’udienza sul caso Renelus fissata per il 23 gennaio e il calciomercato, in particolare la questione attaccante:

Caso Renelus

“Siamo assolutamente tranquilli. Abbiamo agito sempre nel pieno rispetto dei regolamenti e affrontiamo questa vicenda con la serenità che deriva dal parere dei nostri legali. Ci auguriamo che il 23 gennaio questa situazione possa finalmente trovare una soluzione. La Scafatese ha fatto bene a sollevare la questione, ma se la documentazione che presenteremo riuscirà a dissipare ogni dubbio, siamo certi che anche loro ne prenderanno atto”.

Leggi anche

Il calciomercato e l’attaccante

“Molti pensano che l’acquisto di un attaccante risolva magicamente i problemi e che la Reggina possa vincere il campionato solo per questo. Ma, a mio avviso, questa equazione non è corretta. La Reggina ha già degli ottimi attaccanti. I fatti parlano chiaro: dopo la Scafatese, siamo la squadra con il miglior attacco del girone I. I numeri non mentono.

Quando parliamo di prendere un attaccante, dobbiamo essere sicuri che si integri perfettamente con il gruppo. La nostra rosa è sana, completa e in perfetta forma fisica. Se arriverà un nuovo giocatore, dovrà essere qualcuno che rispetti questa filosofia e che possa aggiungere valore, ma non dobbiamo fare scelte frettolose. Il mercato può presentarci opportunità inaspettate all’ultimo momento.

Leggi anche

Si stanno valutando diversi profili, sia di Serie C che di Serie D. Se dovesse arrivare un attaccante, deve avere un’ottima attitudine al gol, ma anche la capacità di giocare per la squadra. Perché noi siamo molto soddisfatti degli attaccanti che già abbiamo. Voglio sottolineare con orgoglio che non è stato facile portare Bruno Barranco a Reggio, ma è un bomber che ha segnato 20 gol lo scorso anno. Se dovessimo prendere qualcuno, sarebbe per migliorare ulteriormente e supportare il nostro obiettivo, ma senza mai commettere errori”.