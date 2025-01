Reggina: il Dg Praticò spiega la cessione di Bonacchi e il passaggio al Siracusa

Nel corso della lunga intervista rilasciata radio Febea, il Dg Praticò, rispondendo alla domanda di un tifoso, ha spiegato la cessione del difensore Bonacchi:

Leggi anche

Cessione Bonacchi

“Se ricordate già con Pergolizzi, Christian, che ritengo un ottimo calciatore, era stato spostato a destra non facendo benissimo. Con il Pompei, c’era già Trocini, ha fatto non male, malissimo e quindi è passato indietro nelle gerarchie. E’ stato lui a manifestare il desiderio di andare via e una volta ceduto al Cassino noi come società potevamo fare ben poco. Diciamo che due società non si sono comportate bene, il regolamento lo consente, ma c’è anche la deontologia”.

Leggi anche