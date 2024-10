Reggina, Praticò: “Non ci sono più i tifosi di una volta”

La vittoria sulla Paganese, l’imminente cessione di De Francesco, le mosse di mercato e la situazione relativa alla Curva Sud. Le parole del presidente amaranto Mimmo Praticò rilasciate nel corso della trasmissione ‘A Casa Reggina’: “Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol, siamo stati bravi e anche fortunati, penso al rigore parato da uno strepitoso Cucchietti”.

MERCATO IN ENTRATA E USCITA – “De Francesco ha trovato l’occasione per andare in B, noi ci siamo messi a disposizione. Presto credo arriverà l’ufficialità. Auriletto ieri ha dimostrato di poter essere un giocatore importante per questa squadra. Rinnovare contratto di Marino? Ha un biennale, non è in scadenza. Alessio Viola per l’attacco? Ottimo ragazzo e buona tecnica, anche se non è proprio un bomber. Per il mercato dovremo pensare prima a sfoltire la rosa, vedremo se sarà possibile effettuare altri innesti. Bianchimano? Ci sono proposte ma ancora nulla di concreto. Porcino non ha ritenuto di fare alcuna proposta alla Reggina, lo abbiamo inseguito per un anno”.

SITUAZIONE CURVA SUD – “Curva vuota e in silenzio? Accettiamo i consigli, purtroppo non ci sono più i tifosi di una volta, si dovrebbe coinvolgere maggiormente i giovani e ci proveremo. Dispiace per i tifosi che hanno ricevuto il Daspo, non so se questi provvedimenti siano sufficienti per spiegare l’attuale situazione. Speriamo ci possa essere una soluzione sia per far tornare allo stadio i tifosi colpiti da Daspo, sia per portarne di nuovi. Io da sempre sono un amante della gradinata, sarebbe bello per me poterla riaprire un giorno. Interessamento del presidente del Corigliano? Non ho mai avuto il piacere di conoscere questo signore”.