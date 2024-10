Reggina, Praticò: “Striscione tifosi ha danneggiato immagine della società”

“Quello che è successo non porta risultati positivi alla scoeità. Tutti, me compreso,. dovremmo lavorare per farlo. Si tratta di risultati negativi a livello finanziario e di immagine per tutta la Reggina a 360 gradi. E noi all’immagine ci teniamo tanto. portiamo rispetto e stima verso tutti, ricevendo altrettanto in cambio”. Cosi il presidente della Reggina Mimmo Praticò ha commentato lo striscione (con seguente squalifica della Curva Sud) mostrato dai tifosi in occasione della gara con il Catania.

Ai microfoni di TMW, il presidente amaranto si è soffermato anche sulla preziosa vittoria con il Catania e i prossimi impegni di campionato: “Con il Catania sono arrivati tre punti che consentono di guardare con tranquillità al futuro. Pensiamo una partita alla volta. Scendiamo in campo con la bava alla bocca, bisogna superare un ostacolo alla volta. Non finirò mai -ha concluso il massimo dirigente-di ringraziare i ragazzi, il tecnico, lo staff, il coordinatore dell’area tecnica Basile e tutti coloro che stanno operando per la prima squadra. Stanno portando avanti un gruppo con grande determinazione e afflato, di cui sono davvero molto contento”.