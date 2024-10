Reggina: alla presentazione della squadra un tifo da stadio – VIDEO

Nel giorno della presentazione ufficiale della Reggina, insieme a mister Pergolizzi hanno parlato anche il presidente Minniti e il capitano Barillà. Le parole di quest’ultimo: “Quando si sposano i progetti la speranza è quella di arrivarci fino in fondo. Questo per me è un progetto di vita. Siamo qui stasera a festeggiare tutti insieme e speriamo di poterlo fare anche a fine campionato, anzi ne sono quasi certo. Insieme a tutti i miei compagni cercheremo di raggiungere l’obiettivo e far sorridere la nostra città”.

Leggi anche

Il presidente Virgilio Minniti: “Ringrazio i tifosi della loro presenza, era importante essere qui stasera. Complimenti alla Domotek per il traguardo raggiunto”.

Leggi anche

[custom_video numerazione=”1″ /]