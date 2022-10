Reggina, Cardona: 'Quel coro in tutti gli stadi d'Italia, spero duri oltre i risultati'

Nel corso dell'intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, il presidente della Reggina ha parlato del momento attuale della squadra amaranto e dell'importanza dei tifosi: "Cinquantamila persone al Granillo nelle quattro partite giocate credo sia il risultato attuale più importante, l'aspirazione profonda ed iniziale che avevamo, quella di realizzare qualcosa che, dopo tanti avvenimenti particolari, rilegasse ancora più profondamente la società alla città di Reggio. Volevamo immediatamente realizzare qualcosa che desse un segnale ai tifosi. C'è anche un altro aspetto che ci rende orgogliosi. In trasferta, negli stadi di tutta Italia, sentire i nostri tifosi cantare "noi siamo Reggio Calabria", è un momento di orgoglio e di fierezza oltre l'aspetto sportivo, spero che duri a lungo, oltre i risultati".

"Dobbiamo essere sereni ma consapevoli. Ripassando il film delle gare giocate fino ad ora, dalla Sampdoria fino al Cosenza, la nostra squadra è scesa in campo sempre con una identità di gioco ed una filosofia ben precisa: non c'è stata una partita diversa. Parma è una tappa importante nel percorso di crescita ma come lo saranno tutte in questo campionato. Sono certo che anche sabato prossimo non ci sarà differenza agonistica sul modo di pensare di atteggiamento".