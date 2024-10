Guardia di Finanza nella sede della Reggina. Parla il presidente Cardona

Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia della visita effettuata dalla Guardia di Finanza presso la sede della Reggina per vicende riguardanti la vecchia società, con tanto di comunicato di precisazione del club oggi di proprietà dell’imprenditore Felice Saladini. Su Gazzetta del Sud è tornato sull’argomento il presidente Marcello Cardona:

“La recente visita nella nostra sede della Guardia di Finanza, ci lascia estremamente tranquilli, il nostro approccio è orientato alla totale collaborazione e disponibilità ed i documenti richiesti non riguardano in nessun modo l’attuale società ma esclusivamente le gestioni precedenti. Sin dal primo giorno dobbiamo gestire situazioni ereditate che continuiamo ad affrontare con rapidità ed integrità. E’ un lavoro meticoloso e faticoso che lascia anche amarezza ma non intacca in noi la volontà di costruire una società giuridicamente forte, trasparente, che fondi sul rispetto delle regole il proprio agire. Avevamo messo in conto queste situazioni ed il lavoro che viene svolto fin dai primi giorni punta a mettersi alle spalle il passato. I nostri sforzi sono tutti orientati per portare il nome della Reggina nel punto più alto che non è solo sportivo ma anche quello di creare un modello di gestione impeccabile e trasparente”.