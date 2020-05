Reggina: il sogno del presidente Luca Gallo

E' stato un piacere soprattutto per i tifosi che lo reclamavano da tempo. E' tornato a Reggio Calabria dopo lo stop imposto dalle restrizioni governative legate allì'emergenza coronavirus, il presidente della Reggina Luca Gallo. L'occasione legata alla presentazione del nuovo responsabile del settore giovanile amaranto Antonio Tempestilli, ma anche per ufficializzare l'addio all'ex DG Andrea Gianni e parlare di futuro. Poi quel sogno che spera possa avverarsi e che ripete da quando è diventato il proprietario della Reggina: "Il mio sogno è quello di trovare il nuovo capitano della Reggina tramite il settore giovanile per questo ho scelto Antonio Tempestilli. La rete scouting è una cosa primaria per il nostro club, c'è anche questo discorso da affrontare tra i tanti altri".