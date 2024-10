Reggina, primi segnali: diversi big fuori anche dalla partitella

Da valutare la loro partenza per la seconda parte di ritiro

Primi segnali di quella che sarà la troupe amaranto della stagione 2019-20.

Nella partitella in programma al Centro Sportivo Sant’Agata non prenderanno parte Allan Baclet, Nicola Strambelli e Andrea De Falco: calciatori già da tempo inseriti nella lista partenti perchè non adatti alle idee di mister Toscano.

Non convocati anche Maesano, Condemi e Wernek.

Da valutare, a questo punto, la loro partenza verso Cascia, dove avrà luogo la seconda parte di ritiro.

Gasparetto, Bertoncini e Marino non prenderanno parte all’allenamento congiunto per problemi fisici.