Reggina, progetto media: ReggioTv è media partner ufficiale. Il dettaglio

AS Reggina 1914 compie un nuovo passo nel percorso di crescita della propria offerta editoriale e digitale: ReggioTV sarà Media Partner ufficiale del Club per la stagione 2026/2027.

La collaborazione mette al centro la Reggina e la sua tifoseria, rafforzando Reggina Channel, il canale ufficiale del Club, e ampliando contenuti e servizi per vivere la squadra da vicino, a Reggio Calabria e ovunque nel mondo.

Nell’ambito dell’accordo, in virtù della preventiva autorizzazione scritta rilasciata da LND Servizi, AS Reggina 1914 potrà rendere disponibile su Reggina Channel il segnale audiovisivo delle gare in trasferta degli amaranto ricomprese nel pacchetto di diritti acquisito da ReggioTV. L’emittente, che per il quarto anno consecutivo si è assicurata tali diritti, continuerà parallelamente e in piena autonomia a trasmettere gli incontri in chiaro e gratuitamente sui propri canali.

Una partnership strategica che rafforza la capacità della Reggina di raccontarsi attraverso le proprie piattaforme ufficiali e di essere sempre più vicina alla propria tifoseria.