Reggina: il programma degli allenamenti. Tre giorni a porte chiuse
Gli amaranto iniziano la settimana in preparazione alla sfida con il Gela. Si attendono novità sul mercato
25 Novembre 2025 - 09:53 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 25 al 29 novembre presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 25/11: ore 15
mercoledì 26/11: prevista doppia seduta ore 10 e ore 15
giovedì 27/11, venerdì 28/11: ore 10
sabato 29/11: ore 10
Le sessioni di allenamento previste per martedi e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.