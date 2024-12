Reggina: mister Trocini attende notizie dall’infermeria

Forciniti sconterà l’ultima giornata delle quattro di squalifica e per la trasferta contro il Favara, penultima gara del girone di andata e del 2024, sarà a disposizione.

Dall’infermeria, invece, mister Trocini attende notizie e spera. Nel corso dell’ultima conferenza stampa, il Dt Bonanno a precisa domanda sul recupero degli infortunati, ha dichiarato che almeno uno dovrebbe tornare a disposizione. Molto probabilmente trattasi del capitano Nino Barillà che, operato al polso per la frattura scomposta dell’ulna, potrebbe essere disponibile ma con un importante tutore.

Dovrebbe essere uscito dal problema muscolare anche Porcino ma si aspetterà fino all’ultimo momento per capire se quantomeno è convocabile, mentre nulla da fare ancora per Cham, Lazar e Laaribi. Riguardo Dall’Oglio, dopo l’infortunio è stato colpito da attacco influenzale e da martedi si spera di rivederlo in gruppo. Si rimane in attesa di sapere se ci sarà la conferenza stampa pre gara del tecnico che scioglierebbe ogni dubbio.