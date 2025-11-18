Reggina: il programma degli allenamenti. Due sedute a porte chiuse
Si riparte dopo l'ennesima batosta subìta in campionato
18 Novembre 2025 - 11:05 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 18 al 22 novembre presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 18/11: ore 15
mercoledì 19/11, giovedì 20/11, venerdì 21/11: ore 10
sabato 22/11: ore 10
Le sessioni di allenamento saranno aperte al pubblico e agli operatori dell’informazione, fatta eccezione per quelle in programma nelle giornate di venerdì e sabato, che si svolgeranno a porte chiuse.