Reggina: il programma degli allenamenti. Due sedute a porte chiuse

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 18 al 22 novembre presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

martedì 18/11: ore 15

mercoledì 19/11, giovedì 20/11, venerdì 21/11: ore 10

sabato 22/11: ore 10

Le sessioni di allenamento saranno aperte al pubblico e agli operatori dell’informazione, fatta eccezione per quelle in programma nelle giornate di venerdì e sabato, che si svolgeranno a porte chiuse.