Reggina, pronti altri acquisti ed un ritorno

Come riferito dal sito alfredopedulla.com ecco gli altri due colpi della Reggina. E’ fatta per il ritorno di Tiziano Tulissi, esterno offensivo classe 1997, che era richiesto da altri club ma ha preferito proseguire la sua avventura in amaranto. Nel pomeriggio – lo diciamo a beneficio dei copia-incolla dello Stretto – verrà formalizzato l’arrivo del centrocampista Simone Franchini, classe 1998 del Sassuolo, come vi avevamo già anticipato. Verrà inoltre formalizzato il prestito del portiere Alessandro Confente, classe ’98 di proprietà del Chievo, che dovrebbe esserr affiancato – ecco un’altra novità – da Alessandro Santopadre, classe ’98, di proprietà dell’Atalanta e figlio del presidente del Perugia Massimiliano. Tutto questo dopo gli arrivi, anticipati ieri, dei terzini Niko Kirwan e Petar Zivkov.