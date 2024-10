Reggina, per qualcuno a Viterbo potrebbe essere l’ultima. La probabile amaranto

Ripartire da quel meraviglioso dicembre in cui la squadra ha raccolto tantissime soddisfazioni e risultati. Con quel piccolo rammarico rappresentato dal pareggio interno contro il Trapani, maturato a gara quasi conclusa e per giunta su calcio di rigore. Nel frattempo a Reggio e tra i tifosi l’entusiasmo è salito alle stelle per l’arrivo della nuova proprietà, insieme ad una campagna acquisti roboante.

Ma nessuno dei nuovi scenderà in campo questo pomeriggio per il match di recupero tra gli amaranto e la Viterbese. Confronto che si ripeterà la prossima settimana, sempre di mercoledi, al Granillo per quel che riguarda la gara di ritorno. Alcuni di coloro che saranno protagonisti oggi potrebbero non far più parte del progetto tecnico già dai prossimi giorni, per questo motivo mister Cevoli ha cercato di tenere la squadra lontana da distrazioni, ricordando che da qualche settimana ci si allena al centro sportivo S. Agata.

Non dovrebbero registrarsi novità rispetto a quel modulo rivelatosi vincente delle ultime partite con il 3-4-3 e questi protagonisti probabili:

REGGINA: Confente; Conson, Redolfi, Solini; Kirwan, Zibert, Salandria, Seminara; Tulissi, Viola (Tassi), Sandomenico. All. Cevoli

