Reggina: questione Rajkovic, si attendono notizie dalla società

Le voci, qualche indiscrezione, la conferma che poi è arrivata dal tecnico Pergolizzi al termine della partita vinta contro il Licata. Rajkovic non risultava nella lista dei convocati e nel corso della conferenza stampa sono state chieste spiegazioni al tecnico, anche in merito a quanto circolava sin dal giorno prima:

Leggi anche

“Rajkovic? Un problema suo, non dipende da nessuna scelta tecnica, tattica e la società sta valutando”. Sempre schietto e diretto l’allenatore della Reggina che adesso deve prendere atto di avere in organico una sola alternativa a Barranco come punta centrale di ruolo e cioè Curiale.

In occasione della partita con il Licata, in quella zona di campo nella seconda parte del match, è stato collocato Ragusa che in passato ci ha comunque giocato, pur essendo di fatto una seconda punta. In merito alla questione Rajkovic si attendono notizie ufficiali dalla società non appena la situazione sarà più chiara. Si ricorda che in organico c’è ancora Rosseti, seppur perennemente infortunato.