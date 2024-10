Reggina-Rami: il Ds Taibi aggiunge un nuovo elemento che ha portato alla rottura

Reggina-Rami, una storia che non si è conclusa con il lieto fine. L’argomento è chiuso, ci sono stati interventi dall’una e dall’altra parte, mentre oggi il Ds Taibi a derbyderbyderby.it aggiunge qualche altro elemento: “Avevamo fatto i visti, i biglietti aerei e prenotato le visite mediche, quando arrivi a questo punto vuol dire che è tutto fatto. Alle 23 della sera prima delle visite già fissate in accordo con il suo procuratore a Villa Stuart, l’agente di Rami mi scrive che le visite non si possono fare per un problema familiare.

Rami non rispondeva quasi mai al telefono e avevamo fatto tutto con il suo agente. Poi il procuratore dice problema familiare, la sorella dice infortunio, insomma ho dovuto prendere atto. Di trattative sul mercato se ne fanno tante e questa è una delle tante, non voglio mancare di rispetto e non l’ho mai fatto a Rami, ma voltiamo pagina e guardiamo avanti”.