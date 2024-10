Reggina-Reggiana: assenza pesante in casa degli emiliani

Momenti opposti in casa delle due Reggio. Da parte amaranto si sogna un aggancio alla zona play off dopo la straordinaria rimonta degli ultimi mesi, dall’altra, quella emiliana, si spera in un tentativo disperato di risalita, almeno per evitare la retrocessione diretta. Mister Alvini, a partire dalla sfida contro la Reggina, dovrà rinunciare ad un giocatore importante come Mazzocchi che, effettuati gli esami strumentali, sarà costretto a fermarsi per una frattura. Per l’attaccante in questa stagione 26 presenze e 7 reti:

“Il calciatore Simone Mazzocchi durante un contrasto aereo nel corso dell’ultima gara casalinga con l’Empoli ha riportato un trauma vertebrale a livello lombare. La risonanza magnetica e la tac eseguite nelle ultime ore hanno confermato la frattura del processo trasverso di L3 con edema muscolare che costringerà l’atleta allo stop. Mazzocchi sarà seguito dallo staff medico con regolari controlli e le sue condizioni saranno rivalutate fra venti giorni”.