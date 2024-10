Reggina-Rende, la voce dei tifosi amaranto: “Siamo la più forte squadra del girone”

Grande entusiasmo tra il pubblico presente al “Granillo” in occasione della vittoria contro il Rende tutt’altro che arrendevole e vinta dalla Reggina con determinazione e personalità.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Don Giovanni Zampaglione (Parroco della Chiesa “SS. Trinità” di Marina di San Lorenzo)

Francesco Cannizzaro (Deputato della Repubblica Italiana presso Camera dei deputati)

Nella parte finale, il Rende ci ha fatto preoccupare. Negli ultimi minuti grande soddisfazione per una vittoria netta e chiara, una squadra consolidata sul piano tecnico, sulla difesa, il centrocampo ha retto bene. Mister Toscano ha indovinato le giuste sostituzioni che hanno dato forza ad una partita che non si era messa bene, ma i tre punti sono la cosa più importante. Ci permettono di mantenere la vetta.

Fortunato Martino (Presidente scuola calcio F. Cozza)

Non c’è stata partita, dal primo al novantaquattresimo minuto, forse ad un certo punto abbiamo avuto un pò di stanca. Non ci sono partite facili, il mister è straordinario, la squadra è completa e lui la sa gestire. Attendiamo il mercato per capire se bisogna prendere contromisure, ma i risultati al momento sono ottimi.

Tonino Nucera (tifoso della Reggina)

La squadra migliore del torneo è la Reggina, quei 10-15 minuti di non gioco, possono starci per una squadra che comunque sta vincendo. Mister Toscano mi sta entusiasmando per come sta gestendo l’intera rosa disponibile, la Reggina è padrona del suo futuro.