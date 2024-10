Reggina-Rieti, le formazioni ufficiali: scelte a sorpresa per Cevoli

Reggina in campo tra pochi minuti contro il Rieti, scelte a sorpresa per il tecnico amaranto Cevoli. Fuori Conson, sino a oggi pilastro del reparto difensivo, al suo posto Redolfi, e debutto in difesa sulla corsia mancina per Seminara. Out anche Tulissi, in attacco spazio a Ungaro, Emmausso e Sandomenico.

Di seguito le formazioni ufficiali.

REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Redolfi, Solini, Seminara; Zibert, Petermann, Franchini; Ungaro, Emmausso, Sandomenico.

RIETI (4-3-2-1): Chastre; Delli Carri, Gigli, Pepe, Dabo; Gallifuoco, Palma, Konatè; Maistro, Vasileou; Gondo