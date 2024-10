Reggina, rimpianto Sciamanna. L’attaccante ospite di “Casa Reggina”

Due gol nelle ultime due gare che di fatto hanno contribuito in maniera notevole a consegnare alla Reggina la salvezza in anticipo. Jacopo Sciamanna ha timbrato ancora con una rete la sua presenza salendo così a quattro nella classifica dei marcatori amaranto. Aumentano i rimpianti per non aver potuto utilizzare il calciatore per lunghi tratti della stagione, causa un atipico infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per lunghissimo tempo.

Chiamato in questa parte finale a sostituire in fatto di marcature Andrea Bianchimano, ha risposto in maniera eccellente, fugando ogni dubbio riguardo la sua capacità realizzativa e convincendo ulteriormente la società a rispettare quel contratto che lo lega alla Reggina anche per la prossima stagione.

Protagonista in campo e protagonista anche del consueto appuntamento con “Casa Reggina” in onda alle ore 19 in diretta dagli studi di “Immedia Live”, dove si rivivrà la giornata di domenica con le immagini confezionate da Eleven Sports.

Durante la puntata che vedrà ospite appunto Sciamanna, verranno trasmesse le immagini della festa amaranto negli spogliatoi.