Reggina, Ripepi: ‘Brunetti irremovibile, scelta politica. Nuova società buona per Canicattì’

E’ ancora in corso l’incontro a Palazzo San Giorgio tra il sindaco f.f. Paolo Brunetti, la nuova società amaranto e diverse delegazioni di tifosi. E’ uscito pochi minuti fa invece il consigliere comunale e presidente della Commissione Controllo e Garanzia Massimo Ripepi, queste le sue dichiarazioni.

“Esito dell’incontro? Il sindaco f.f. Brunetti è irremovibile riguardo la possibilità di tornare indietro, anche perchè i tempi sono strettissimi e ormai sarebbe complicato. La nuova società è stata chiara ‘Noi abbiamo un grande patrimonio di idee’ ma servirebbe anche la disponibilità economica. Sono persone perbene e oneste, ma vanno bene per piazze come Canicattì o Acireale con tutto il rispetto.

Reggio Calabria ha bisogno di un progetto importante e disponibilità economica, la persona c’era ed era Bandecchi. Ma dopo averlo cercato e corteggiato, lo hanno lasciato andare in modo inspiegabile. Si è trattato di una scelta politica, lo dico chiaramente, Bandecchi in quanto sindaco di Terni e segretario di un movimento nazionale era un personaggio ingombrante.

La nuova società ha fatto la metafora del ‘padre povero che può fare figli belli e un padre ricco figli brutti’, sono stati chiari, la loro disponibilità è quella. Hanno parlato di settore giovanile, di idee, tutte cose rispettabili ma Reggio merita molto di più. Io ho visto le proposte, è vero che quella della Fenice Amaranto era più corposa ma non è questo il punto, fosse venuto Bill Gates con una pagina di progetto, l’avrei data a lui.

Bisognava guardare la solidità economica e il patrimonio, non come era stata scritta la manifestazione di interesse. Gli ultras, come è giusto che sia, hanno chiesto garanzie economiche. Avevamo una Ferrari e l’abbiamo lasciato andare per qualche pagina in meno di progetto”, le parole di Ripepi.