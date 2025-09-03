Reggina: ritiro abbonamenti, la comunicazione della società
E' necessario presentare la ricevuta, consegnata al momento della sottoscrizione
03 Settembre 2025 - 09:18 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 informa che, presso lo Store ufficiale del Club, sito in Corso Garibaldi n. 505, è possibile ritirare la tessera stagionale che consentirà l’accesso alle gare casalinghe della Reggina. Il ritiro potrà avvenire previa presentazione della ricevuta, in formato cartaceo, consegnata al momento della sottoscrizione.