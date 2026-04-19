Reggina-Paternò: le formazioni ufficiali, fuori Di Grazia
Scelte e squaifiche, diverse le novità nell'undici iniziale
19 Aprile 2026 - 13:54 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Paternò, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Salandria, Fofana; Edera, Ragusa, Palumbo; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Desiato, Di Grazia, Barillà, Guida, Porcino, Chirico, Macrì.
PATERNÒ (3-4-3): Lucatelli; Scalon, Brumat, Fernandez; Ferrandino, Marchetti, D’Aloia, Moriceau, Romano, Lucca, Zinnà. All. Millesi
A disposizione: Smith, Di Maria, Cesani, Di Fazio, Di Pietro, Bari, Ursino, Ardizzone, Ababei.
Arbitro: Luigi Pica (Roma 1). Assistenti: Federico Monardo (Bergamo), Ruggero Marra (Torino)
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