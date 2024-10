Reggina, Rivas: ‘Dai messaggi ricevuti, mi sono reso conto dell’importanza del gol’

A due giorni dalla sconfitta con il Monopoli, ospite di “Buongiorno Reggina” il calciatore amaranto Rivas. Il primo intervento è sul gol importantissimo segnato a Catanzaro: “Mi sono reso conto della gioia che ho dato ai tifosi, ho ricevuto tanti messaggi. Dopo la rete, ho subito guardato il segnalinee, ma era impossibile che lo annullasse. Ho ringraziato Doumbia per l’ottimo assist. Adesso è il momento di pensare alle prossime gare, ne mancano nove e puntiamo a raggiungere il nostro obiettivo.

Con il Monopoli è stato un incedente di percorso, può farci anche bene una sconfitta così, da questo momento saranno tutte finali. Nel primo tempo la gara è stata combattuta, quando siamo rimasti in dieci la partita è cambiata. Abbiamo perso un uomo nel momento in cui stavamo provando a vincerla. Nessun partner ideale, mi trovo bene con tutti.

Secondo mister Toscano questo nuovo ruolo lo posso fare tranquillamente per le caratteristiche che ho. Chiaramente sono a sua disposizione e qualunque cosa mi chieda la farò. Certamente per me è meglio partire un pò più da dietro, ma nel momento di necessità ci si adatta.

Mi trovo bene a Reggio, per il momento è importante pensare a vincere il campionato, poi si vedrà. Vorrei rimanere.

