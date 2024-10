Reggina: le lacrime di Rivas, l’incomprensione. Ospite di Sky, spiega tutto Inzaghi

Una bellissima domenica per la Reggina. Dopo l’amarezza per la sconfitta interna con il Frosinone, l’immediato riscatto sul difficile campo del Como, una vittoria preziosa per il morale e la classifica. La grande domenica amaranto è stata consacrata dalla presenza del Ds Taibi in prima serata su Sportitalia e poi quella del tecnico Pippo Inzaghi al prestigioso tavolo di Sky Calcio Club, ospite di Fabio Caressa. Tante risate, tanti ricordi e diversi passaggi sulla Reggina che abbiamo già riportato in altra pagina del nostro giornale. Di seguito il chiarimento sulla sostituzione lampo di Rivas:

La sostituzione di Rivas

“In quel momento era necessario cambiare per difendere il risultato, dovevo scegliere tra lui, Canotto e Menez. A Rivas controllo sempre i tacchetti prima di entrare in campo, ma al primo pallone è scivolato lo stesso. Pensava lo avessi sostituito per quello, arrivato a ridosso della panchina si è messo a piangere. Mi è dispiaciuto molto, gli ho spiegato i motivi della sostituzione, ci siamo abbracciati e scambiati i cuori”.