Ex Reggina, Bianchi: ‘Create troppe aspettative. Non è mai un bene’

Un passaggio su Menez e Denis, la disamina di Rolando Bianchi sul campionato che la Reggina potrà disputare. Questa l’intervista su Gazzetta dello Sport:

“Non è mai facile il doppio salto dalla C alla A. Quando si creano troppe aspettative non è mai un bene. Io sarei partito con un semplice: facciamo il nostro campionato e vediamo. Quando invece si punta in alto, si crea nell’ambiente qualche aspettativa di troppo e inizialmente ai primi mugugni si rischia di guastare l’idillio dell’ultima stagione. Mi auguro con tutto il cuore che possa andare ai play off e poi salire, ma se non ci arriverà si possono porre le basi per il salto. ci sono tante squadre che puntano ala serie A”.