Reggina: via anche Rubin. E siamo a meno quattro nella lista Over

E’ stata un’annata complicata per l’esperto esterno sinistro Matteo Rubin. Acquistato per essere il titolare di quella corsia che negli anni lo ha visto sempre protagonista, la bravura di Bresciani prima e quella di Rolando e Liotti dopo, insieme ad una serie di infortuni, gli hanno impedito di poter esprimere al meglio tutte le sue qualità, pur riconoscendogli un finale di stagione in crescendo. Passa in prestito all’Alessandria, questo il comunicato ufficiale:

“Arriva oggi all’Alessandria, dalla Reggina, Matteo Rubin. Per lui, 349 gare ufficiali, di cui 110 in A e 138 in B, a governare la fascia sinistra. Per lui trasferimento a titolo temporaneo di un anno, con tanti propositi ambiziosi e tanta voglia di fare bene“.