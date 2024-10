Rubin: ‘Mi dispiace andare via così. Grazie Reggio, piazza che ama il calcio’

Insieme a Simone Corazza, ha salutato la Reggina e si è trasferito all’Alessandria. Matteo Rubin ha fatto la sua parte nella straordinaria stagione che ha portato gli amaranto in serie B, questo il suo saluto: “Sono arrivato in una società con l’ambizione di provare a vincere il campionato e alla fine lo abbiamo stravinto. Sono convinto che se lo avessimo giocato fino in fondo alla fine i punti di distacco non sarebbero diminuiti.

Leggi anche

A distanza di un anno posso dire che mi sono divertito e ho vissuto un’altra piazza che ama il calcio. Mi dispiace andare via così, perchè sarebbe stato bello condividere sul campo qualcosa di importante, ma posso dire che l’obiettivo che avevo l’ho raggiunto. Grazie Reggio”.