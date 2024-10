Reggina: si va verso il ritiro completo al S. Agata. Le motivazioni

“Su un possibile spostamento della sede del ritiro non c’è ancora nulla di ufficiale. Non è così influente. Grazie agli interventi del nostro presidente abbiamo la fortuna di poter usufruire di una struttura che è un vero gioiellino“. Un indizio assai significativo la dichiarazione del tecnico Mimmo Toscano intervistato da Reggina Tv riguardo la possibilità di andare oltre il 31 luglio con la preparazione all’interno del centro sportivo.

La riqualificazione della struttura e non solo dal punto di vista estetico ma anche dei servizi e l’arricchimento dei comfort potrebbero far decidere la società, di comune accordo con l’allenatore, di rimanere a Reggio Calabria blindati all’interno del S. Agata per tutto lo svolgimento della preparazione.

Va considerato, inoltre, che ad ogni spostamento dovranno corrispondere delle garanzie in fatto di adeguamento alle restrizioni sulle norme anti covid. L’impossibilità di muoversi liberamente ed un centro sportivo più che affidabile fanno immaginare che le probabilità che la Reggina resti in città siano altissime.