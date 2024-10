Reggina, Sarao: ‘Sarei felicissimo di vestire la maglia amaranto’

“Prenderemo in considerazione eventuali opportunità per non avere rimpianti“. Queste le dichiarazioni del DS Taibi nel momento in cui gli sono state poste domande sul calciomercato della Reggina. E la prima risposta è arrivata dal potenziamento del reparto offensivo con l’arrivo ormai prossimo di Manuel Sarao. Il diretto interessato è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Sarei felicissimo di vestire la maglia amaranto, un’avventura davvero stimolante, però ancora niente di ufficiale.

Dovevo già venire in estate, ma avevo dato la parola al Cesena. Il Granillo è uno stadio importante, ricordo quando venni con Catanzaro e Monopoli. Sono una prima punta, ma a disposizione dell’allenatore”.

