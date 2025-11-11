City Now

Reggina: le prime parole del neo acquisto Francisco Sartore

Si attendono altri interventi in entrata in tutti i reparti

11 Novembre 2025 - 09:16 | Redazione

Reggina Praticò Sartore

E’ il primo acquisto della nuova era Torrisi. Parliamo di Francisco Sartore, esterno offensivo preso per irrobustire una batteria di attaccanti già numerosa soprattutto in quella zona di campo. Il tecnico lo ha fortemente voluto, visto che i due hanno condiviso l’annata indimenticabile a Trapani. Queste le prime poche parole del giocatore: “Per me è motivo di orgoglio essere qui. Sono praticamente cresciuto qui a Reggio Calabria dodici anni fa, ci vediamo allo stadio“.

