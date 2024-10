Reggina, Pergolizzi: ‘Siamo superiori alla Scafatese, il tempo lo dirà. Adesso zitti’

L’analisi di mister Pergolizzi a fine gara in conferenza stampa: “E’ stata una partita molto equilibrata, non abbiamo creato tantissimo andando spesso lateralmente e poco in verticale, favorendo la loro fase difensiva. Sono rammaricato per il risultato, giocavamo in casa alla prima di campionato, mi dispiace per i tifosi, ma credetemi non sono preoccupato. Abbiamo perso con una buona squadra, noi lo siamo altrettanto, se non addirittura anche superiori e il tempo lo dirà, adesso dobbiamo stare zitti e lavorare. Alla seconda giornata non possono essere preoccupato. Se io fossi soddisfatto della prestazione sarei un matto, so che ci vuole tempo, c’erano sette-otto undicesimi nuovi. In questo periodo dobbiamo prendere il massimo, oggi non è andata bene, speriamo nella prossima.

Il possesso palla è stato a nostro vantaggio per molto tempo, la Scafatese ha fatto la gara che doveva fare, ma non ci hanno creato nessun pericolo. Siamo stati più bravi in fase difensiva, meno in quella offensiva. Bisogna migliorare nella finalizzazione, aumentare la qualità degli appoggi in uscita”.