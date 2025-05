Reggina, il D.g. Praticò: “Contenti che i nostri tifosi potranno supportare la squadra”

"Siamo certi – dichiara Praticò – che come sempre nei momenti importanti, il pubblico delle grandi occasioni saprà far sentire tutto il proprio calore"

“In attesa che vengano pubblicate le motivazioni della decisione – dichiara il direttore generale Giuseppe Praticò – accogliamo con soddisfazione la notizia che i nostri tifosi potranno supportare la squadra nella finale dei play off considerata la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC che ha annullato la sanzione dell’obbligo di disputare la prossima gara a porte chiuse.

La possibilità di avere i nostri tifosi al fianco della squadra nella finale dei play off è per noi motivo di gioia e orgoglio. Siamo certi – conclude Praticò – che come sempre nei momenti importanti, il pubblico delle grandi occasioni saprà far sentire tutto il proprio calore, rappresentando un valore aggiunto fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.