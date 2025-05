La finale play off con la presenza dei tifosi al Granillo

“La Corte Sportiva D’Appello respinge il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e infligge la più grave sanzione della squalifica del campo per una giornata, da scontare dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione“.

