Reggina-Scafatese: il dato degli spettatori e il numero definitivo degli abbonati

Prima partita della stagione al Granillo e buona risposta di pubblico. La vittoria con la Nuova Igea all’esordio assoluto e l’avversario ritenuto tra le compagini favorite per la vittoria finale come la Scafatese, hanno portato allo stadio 3500 spettatori per assistere al match. Un entusiasmo, purtroppo, smorzato dal risultato finale dell’incontro che ha visto vincere la squadra ospite, adesso in testa alla classifica. Nel tabellino che segnala la presenza complessiva di pubblico al Granillo, anche il dato che riguarda il numero di abbonamenti sottoscritti. Con la terza e probabilmente ultima fase, si è chiuso a quota 2.239. Lo scorso anno erano 3.045.

