Reggina, Sciamanna: ‘Ai nuovi faremo capire l’importanza della maglia amaranto’

Sarà tridente, almeno questo è l’intendimento di Roberto Cevoli per la Reggina della prossima stagione. Quattro attaccanti oggi in organico, uno acquistato che è Maritato, gli altri tre già in amaranto nello scorso campionato come Tulissi, Sparacello e Jacopo Sciamanna. Quest’ultimo protagonista di un’annata positiva nel momento in cui ha avuto la possibilità di scendere in campo ma allo stesso tempo sfortunata per un problema che lo ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco per lungo tempo:

“C’è grande entusiasmo e per quello che mi riguarda voglia di rivalsa dopo la sfortunata stagione passata. Il Ds Taibi ha fatto un buon lavoro, adesso si parte per il ritiro e poi si vedrà. Ai nuovi sarà importante far capire dove si trovano e per quale maglia giocano, che qui si deve dare il massimo come hanno detto il sindaco, il nostro presidente ed il direttore.

Sta venendo fuori una buona squadra. Ripeto, personalmente ho un grande desiderio di ripartire, avevo iniziato bene lo scorso anno, poi quell’infortunio strano e lungo e quel finale che mi ha visto protagonista e probabilmente ha convinto la società a confermare il mio contratto”.