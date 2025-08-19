Reggina: primo giorno della seconda fase, il dato degli abbonamenti venduti

E’ partita bene anche la seconda fase della campagna abbonamenti. I tifosi aumentano la propria fiducia nei confronti della squadra e credono soprattutto che questo possa essere l’anno giusto per conquistare la promozione e quindi finalmente tornare nel professionismo. La Reggina si trova per la prima volta nella sua storia a disputare per il terzo anno consecutivo un campionato di serie D e per tutti deve essere anche l’ultimo.

Dopo le 2056 tessere rinnovate in occasione della prima parte, riservata appunto ai vecchi abbonati, buon inizio per la seconda con 202 nuove sottoscrizioni che sommate portano già ad un numero maggiore rispetto ai 2239 dello scorso anno. A questo punto il primo obiettivo è quello di arrivare almeno a 2500.