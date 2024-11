Reggina, senza gol non si canta messa!

di Alessandro Giofrè – La Reggina è spuntata. Produce gioco e nitide azioni da gol ma non riesce a buttarla dentro in nessuna maniera. Pareggiare una partita in cui gli avversari hanno messo in rete l’unico tiro in porta prodotto mentre tu non sei riuscito a concretizzare le innumerevoli occasioni avute, sbagliando perfino un rigore nei minuti di recupero del secondo tempo, è quantomeno irritante. Le partite giocate aumentano ed i punti che vengono lasciati per strada (o meglio regalati agli avversari) anche. Con in rosa una prima punta in grado di finalizzare le azioni create la Reggina oggi avrebbe 6-7 punti in più e scusate se è poco. Purtroppo la realtà è questa e fino alla prossima finestra di mercato non resta che sperare che i compagni di reparto di Insigne si destino dal profondo sonno in cui sono immersi, non si può puntare solo sui gol dell’attaccante napoletano.L’unica nota positiva del weekend è stata la buona riuscita dell’operazione subita dal portiere Daniel Leone al quale vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Domenica la Reggina farà visita alla Vigor Lamezia per giocare il suo terzo derby dell’anno. I bianco-verdi di Erra daranno sicuramente del filo da torcere agli amaranto ma la Reggina di Cozza ha dimostrato di potersela giocare con tutti, sempre che si riesca a far gol.VISITA IL SITO WWW.REGGINAONWEB.IT