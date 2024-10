Reggina, Taibi: ‘Peccato non affrontare subito le blasonate. Adesso tocca a noi’

Il Direttore Sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club amaranto. L’ex portiere ha commentato il calendario del campionato cadetto.

“Stiamo entrando nel vivo. Ci sono almeno 15 squadre che hanno fatto la Serie A e ci si rende conto di quanto sarà difficile. Avrei sperato di incontrare le squadre blasonate nelle prime giornate, ma questa era solo una sottigliezza. Quasi un desiderio. Dispiace di giocare a Salerno a porte chiuse, ma per adesso dovremo accontentarci. Sarà un inizio importante. Vedremo di che pasta saremo fatti. Vogliamo essere umili ma fastidiosi, proveremo a stupire.”

“A breve chiuderemo tre/quattro trattative per completare la squadra. Costruiremo una buona squadra, la classifica la decreterà il campo. Ho parlato con altri diesse, e sono d’accordo con me sulle uscite: meglio andare a giocare che restare fuori. Non sembra un campionato di Serie B, la considero un’A2.”

“Ho parlato di Cionek e Folorunsho. Hanno lo stesso procuratore. Il difensore è uno di quelli che è sulla lista, ma non è semplice.”