Reggina: oggi la serie B, a breve il grande colpo. L’ennesimo indizio arriva da Taibi

Al termine di una giornata straordinaria e di grandi festeggiamenti, la programmazione di Reggina TV si è conclusa con il classico appuntamento del lunedi con “Passione Amaranto”. Insieme al mister Toscano, ospite il DS Taibi: “Ero andato via con una retrocessione ed il mio obiettivo era quello di recuperare il rapporto con la gente. La mia fortuna e quella della Reggina è stata quella di trovare un presidente come Gallo, così come l’allenatore Toscano e tutto lo staff. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, un sogno che ancora non ho metabolizzato.

Il presidente è felice per la promozione. Sul mercato ci sono tante idee, devo aspettare delle situazioni. E’ sicuramente un vantaggio mentre la serie B gioca pianificare il tutto a bocce ferme, ma il rovescio della medaglia è l’attesa per qualche giocatore che può interessare ed invece sarà ancora impegnato sul campo.

Il mio grande dispiacere è la regola degli Over in serie B che ci costringerà a sacrificare qualcuno, è il mio mestiere farlo ma, ripeto, sarà un enorme dispiacere.

Se come Denis arriverà un grande nome? Oui.. o scusate mi è scappato (ride) ci stiamo lavorando

Per quello che riguarda eventuali festeggiamenti, non abbiamo ancora parlato con il presidente, vedremo”.