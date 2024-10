Caso Reggina, Minasi promette: ‘Porterò le istanze della città all’attenzione nazionale’

«Nonostante la FIGC abbia applicato il proprio regolamento, la situazione non può, per quanto ci riguarda, che essere al centro di tutti gli sforzi possibili che come istituzioni possiamo compiere per non lasciare sole Reggio e la Reggina in questa situazione.

Nel rispetto delle regole e delle tempistiche che sono necessarie in questo particolare iter, non accetteremo alcuna penalizzazione nei confronti della squadra che, come già affermato in occasioni precedenti rappresenta un patrimonio della città e come tale va tutelato, supportato ed anche valorizzato».