Reggina: un'altra giornata di... passione e attesa

Fase cruciale e tutti i passaggi da effettuare per non scomparire

Inizia un'altra settimana, l'ultima a disposizione per capire quale sarà il futuro della Reggina. Nella serata di domenica c'è stato un rimbalzo di voci sulla trattativa quasi in dirittura d'arrivo con il diretto interessato che avrebbe sciolto ogni dubbio e addirittura programmato per la giornata di oggi la proposta ufficiale al Tribunale di Roma che, è bene ricordarlo, dovrà eventualmente rispondere in maniera positiva, prima del passaggio successivo, quello notarile che andrebbe a sancire la definitiva cessione della società. Da quel momento l'accelerazione dovrà essere forte e quindi procedere con tutta la documentazione da inviare per l'iscrizione al prossimo campionato, con in mano anche l'atto ufficiale dell'Agenzia delle Entrate riguardo la rateizzazione del debito.

Stati d'animo che si sono ribaltati sui social, rispetto a quanto era accaduto invece qualche giorno prima quando si dava tutto per concluso, negativamente. Dalle pagine del nostro giornale abbiamo predicato sempre prudenza, mai sbilanciamenti in positivo o in negativo e sarà così anche in questa settimana. L'unica certezza è che le parti continuano a discutere quindi si va avanti, ovviamente a fronte di un tempo che ormai sta per scadere ed è anche superfluo ricordare che andare oltre questo giovedi, vorrebbe dire rischiare seriamente di restare fuori.